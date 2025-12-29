تأهل جنوب إفريقيا يمد غياب نكوتا وموكوانا إلى الجولة 13

تأكَّد استمرار غياب الجنوب إفريقي موهاو نكوتا، جناح فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، ومواطنه إلياس موكوانا، جناح الحزم، حتى الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي على الأقل، بعد تأهل منتخب بلادهما إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وحسم المنتخب الملقب بـ «الأولاد» بطاقة التأهل بعد فوزه على نظيره الزيمبابوي 3ـ2، مساء الإثنين، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من ثاني مجموعات البطولة التي يستضيفها المغرب.

ورفع الفوز رصيد المنتخب إلى 6 نقاط احتل بها وصافة المجموعة، خلف مصر المتصدرة، التي تعادلت سلبًا مع أنجولا، وزادت رصيدها إلى 7 نقاط.

وفي ثمن النهائي، ستلتقي جنوب إفريقيا مع وصيف المجموعة السادسة، 4 يناير المقبل، على ملعب المدينة في الرباط، العاصمة المغربية. وستتزامن المباراة مع يوم نهاية الجولة الـ 13 من دوري روشن.

وبسبب مشاركتهما في أمم إفريقيا، يغيب موكوانا ونكوتا عن الدوري منذ استئناف منافساته 25 ديسمبر الجاري بعد نهاية مشاركة المنتخب السعودي الأول ضمن بطولة كأس العرب.

واستؤنفت منافسات الدوري بالجولة الـ 11 مباشرة بعد ترحيل العاشرة إلى فبراير المقبل بسبب تقدّم «الأخضر» في كأس العرب.

وغاب الثنائي الجنوب إفريقي عن فريقيهما خلال الجولة الـ 11 وسيتواصل غيابهما في الـ 12 والـ 13، وسيمتد أكثر إذا عبرت جنوب إفريقيا ثمن النهائي.

وتُلعب مباريات ربع النهائي يومي 9 و10 يناير، فيما تتوزع منافسات الجولة الـ 14 من «روشن» على 3 أيام، من 8 إلى 10 في الشهر ذاته.

وتحدد الـ 14 من يناير موعدًا للقاءي نصف نهائي أمم إفريقيا، و17 من الشهر لموقعة البرونزية، فيما تختتم البطولة بالمباراة النهائية خلال اليوم التالي.