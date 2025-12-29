جراحة في القلب تبعد ساري عن لاتسيو

خضع المخضرم ماوريتسيو ساري، مدرب فريق لاتسيو الأول لكرة القدم، لعملية جراحية في القلب، الإثنين، ومن المتوقع أن يستأنف مهامه خلال الأيام المقبلة وفقًا لما أعلن ثامن الدوري الإيطالي.

وأوضح النادي أن ساري البالغ 66 عامًا، كان يعاني من رجفان أذيني، وهو اضطراب في إيقاع القلب، وقد أجريت له العملية في مستشفى تور فيرغاتا في روما وأجرى عملية تكللت بالنجاح.

وقال النادي الإيطالي في بيانه: «المدرب سيعود لقيادة الفريق بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة».

وكان ساري عاد لتولي قيادة لاتسيو الصيف الماضي عقب استقالة ماركو باروني.

وسبق لساري أن درّب لاتسيو بين عامي 2021 و 2024، قبل أن يخلفه جيوفاني مارتوتشييلو ثم الكرواتي إيجور تودور الذي لم يستمر سوى ثلاثة أشهر.

وقاد ساري لاتسيو إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي موسم 2023.

وقبل تجربته مع لاتسيو، أشرف ساري على تدريب نابولي، مسقط رأسه، وتشيلسي الإنجليزي الذي أحرز معه لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2019، ويوفنتوس الذي توج معه بطلًا لإيطاليا عام 2020.