التعاون يخطف النجمة بسيناريو الخليج

اقتنص فريق التعاون الأول لكرة القدم فوزًا صعبًا أمام ضيفه النجمة، مساء الإثنين في بريدة، مُكرِّرًا في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي سيناريو مباراته مع الخليج، ضمن الجولة الرابعة.

وحسم «الذئاب» المواجهة على ملعبهم بهدفٍ دون رد، تأخَّر حتى الدقيقة 85 وأحرزه المهاجم الكولومبي روجير مارتينيز بعد تمريرةٍ من الجناح محمد الكويكبي.

ورفع المنتصر عدد نقاطه إلى 28، رفعته مؤقتًا إلى وصافة الترتيب خلف النصر، المتصدر بعلامة الفوز الكاملة، في حين بقِي النجمة، متذيل الجدول، بنقطة وحيدة في رصيده.

وخطف فريق المدرب البرازيلي بيريكليس شاموسكا الانتصار بسيناريو مباراته على أرض الخليج في الجولة الرابعة، عندما فاز 1ـ0 في الدمام بهدفٍ متأخر أحرزه المهاجم الجامبي موسى بارو.

وحقق الفريق أربعةً من انتصاراته التسعة في نسخة «روشن» الجارية بفارق هدف. وشهِدت الجولة الثانية فوزه 3ـ2 على الأخدود، والسادسة فوزه 2ـ1 على الفيحاء.

ولم تُهزَم كتيبة شاموسكا على صعيد الدوري منذ الخسارة الكبيرة 0ـ5 أمام النصر ضمن الجولة الافتتاحية.

في المقابل، بقِيَ النجمة، الذي يدرّبه البرتغالي ماريو سيلفا، من دون أي فوز في المسابقة، وتلقى خسارته العاشرة، مكتفيًا حتى الآن بنقطة وحيدة، من تعادلٍ سلبي مع ضمك لحساب الجولة التاسعة.