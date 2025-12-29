غياب صلاح ينهي صمود 6 أعوام

تابع المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، مباراة كاملة لمنتخب بلاده من على مقاعد البدلاء، للمرة الأولى منذ 6 أعوام.

وبعد ضمان المنتخب المصري التأهل متصدرًا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025»، زجَّ مدربه ونجمه السابق حسام حسن بالصف الثاني أمام أنجولا، الإثنين، ضمن الجولة الختامية من المجموعة الثانية، مُبقيًا أسلحته الثقيلة مثل صلاح، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على مقاعد البدلاء.

ولم يزج المدرب بصلاح، قائد «الفراعنة»، خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وتعود آخر مباراة لمنتخب مصر بقي لاعب «الريدز» طوال أحداثها احتياطيًا إلى 13 يونيو 2019، عندما اكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء ومشاهدة انتصار زملائه تجريبيًا على تنزانيا بهدف دون رد.

وبعدها حضر 48 مباراة مع مصر، وشارك في كل واحدة منها كليًا أو جزئيًا حتى توقفت السلسلة أمام أنجولا.

وطبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، خاض صلاح 109 مباريات دولية، وسجّل 63 هدفًا.