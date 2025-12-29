سيلفا: كلهم يخسرون.. حتى جوارديولا

ذكر البرتغالي ماريو سيلفا، مدرب فريق النجمة الأول لكرة القدم، أنها المرة الأولى في مسيرته التدريبية التي يخسر فيها عددًا كبيرًا من المباريات في هذه المرحلة من الموسم.

وتعرّض الفريق، أمام التعاون الإثنين في بريدة، إلى خسارته العاشرة ضمن نسخة دوري روشن السعودي الجارية، وبقِيَ متذيلًا جدول الترتيب بنقطة وحيدة بعد 12 جولة، علمًا أن العاشرة مُؤجَّلة.

وخلال مؤتمر صحافي بعد صافرة النهاية، قال البرتغالي: «للمرة الأولى أتلقى خسائر عديدة مثل هذه.. ومن يشاهد النتائج يظن أننا لا نعمل».

واستدرك: «لكن هناك أشياء لا يمكن السيطرة عليها، مثل إهدار الفرص والمستويات الفنية، نحن نخطط ونكثف العمل، كل مدرب يخسر، حتى جوارديولا يتعرض لخسائر».

وردًا على سؤالٍ صحافي عن دعم الفريق بصفقات خلال الانتقالات الشتوية، أجاب: «لا أعرف، لدينا إدارة جديدة وهي المسؤولة من دون شك، ونحن نثق بها، وإذا كانت هناك فرصة للتطوير فمن المؤكد أن لدينا الرغبة في التعاقد مع لاعبين جدد، وليس الحديث عن ذلك ليس من عملي».

ووصف البرتغالي مباراة التعاون بأنها كانت «متوازنة»، وقال إن لاعبيه قاتلوا في الميدان من أجل الفوز ولعِبوا أمام فريق قوي يقدم موسمًا استثنائيًا حتى الآن.

ورغم غضبه الشديد من قرارٍ تحكيمي قبل صافرة النهاية، ردّ سيلفا على سؤالٍ صحافي عن ذلك بالقول: «حتى الآن، لم أتأكد من الأخطاء التحكيمية، وعليّ العودة إلى الفيديو للمشاهدة».

وكان المدرب يقصِد قرار علي القحطاني، حكم الساحة، عدم احتساب ركلة جزاء للفريق خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بعد تواصلٍ مع غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وعبر حساب «الرياضية» على منصة «إكس»، صادق المصري محمد كمال ريشة، محلل «الرياضية» التحكيمي، على قرار القحطاني، مشيرًا إلى لمس الكرة يد المغربي أشرف المهديوي، لاعب التعاون، لكن بعد انحرافها بسرعة وبشكل مفاجيء من جسم زميله البرازيلي فلافيو. وحسب تقييم ريشة، كانت اليدُ في وضعٍ مبرَّر، ولم تُكبِّر جسم صاحبها أو يصدر عنها حركة إضافية.