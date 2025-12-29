شاموسكا: التعاون أكد حضوره بين الثلاثة الأوائل

شدّد البرازيلي بيريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، على أهمية الانتصار، الذي حقّقه أمام النجمة 1ـ0 مساء الإثنين، من أجل استكمال سلسلة النتائج الإيجابية، ورأى أن «الذئاب» أكدوا حضورهم بين أوائل الترتيب الثلاثة.

وصرّح البرازيلي خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة المنتمية إلى الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي: «فوز مهم لإكمال السلسلة، دائمًا نبحث عن الفوز، وأقول دائمًا لفريقي إن اللعب أمام الفرق الموجودة في آخر جدول الترتيب يحتاج إلى التركيز، والنجمة كان قويًا وتَكتَّل دفاعيًا».

وذكر المدرب أن الهدف الوحيد، على ملعب ناديه، كان نتيجةً للتركيز على الكرات العرضية وتبديل مراكز في خطي الوسط والهجوم.

وتابع قائلًا: «التعاون أكد وجوده بين الثلاثة الأوائل في جدول الترتيب»، ملاحظًا أن «المنافسين عندما يلعبون أمامنا يدخلون بحماس كبير».

وردًا على سؤالٍ عن إصابة مدافعه وليد الأحمد خلال المباراة، أجاب: «غدًا، سيخضع اللاعب إلى فحوصات طبية، وإصابته خلف الركبة وليست في العضلة الخلفية».

وسُئِل البرازيلي عن غياب الفرنسي رومان فايفر، لاعب الوسط، للمباراة السادسة على التوالي، فصرَّح: «فايفر لديه بعض الأمور، ومن المتوقع حلّها الأسبوع الجاري».