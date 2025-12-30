بمشاركة بونو ودومبيا.. المغرب يواصل سلسلة التأهل ومالي ترافقه

عَبَرَ المنتخب المغربي الأول لكرة القدم مرحلة المجموعات من كأس الأمم الإفريقية للمرة الخامسة على التوالي والـ 11 تاريخيًا، بفضل انتصاره 3ـ0 على نظيره الزامبي، مساء الإثنين، في مباراة استضافها ملعب الأمير مولاي عبد الله لحساب آخر جولات المجموعة الأولى من النسخة الجارية داخل بلاده.

وسجّل المهاجم أيوب الكعبي هدفين في الدقيقتين 9 و50 توسّطهما هدف لزميله إبراهيم دياز، الجناح الأيمن، في الدقيقة 27.

ورفع الفوز رصيده إلى 7 نقاط تصدر بهم المجموعة، فيما تذيلت زامبيا الترتيب بعد تجمد رصيدها عند نقطتين.

وشارك المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، في المباراة كاملة، بينما جلس زميله جواد الياميق، مدافع النجمة، احتياطيًا طوال أحداثها.

من جهته، غاب الزامبي فاشون ساكالا، جناح الفيحاء، عن قائمة اللقاء، بعد مشاركته أساسيًا في المباراتين السابقتين.

وللمرة الأولى ظهر أشرف حكيمي، الظهير الأيمن للمغرب، خلال البطولة، عندما دخل بديلًا لزميله نصير مزراوي في الدقيقة 64، لينهي فترة غياب دامت شهرين بداعي إصابة تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وإلى جانب زامبيا، فاز المغرب على جزر القمر 2ـ0 في المباراة الافتتاحية، بينما تعادل 1ـ1 مع مالي ضمن الجولة الثانية.

ولم يفشل منتخب «أسود الأطلس» في اجتياز دور المجموعات منذ نسخة 2013 التي غادرها من هذه المرحلة، وبعدها غاب عن البطولة التالية 2015، ثم بدأ سلسلة العبور المتتالي.

وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة، تعادلت مالي سلبًا مع جزر القمر، وحسمت وصافة المجموعة وبطاقة التأهل الثانية عنها بـ 3 نقاط.

أمّا جزر القمر فتجمد رصيدها عند نقطتين، وأنهت مشوارها ثالثة بفارق الأهداف أمام زامبيا المتذيلة.

وشهدت المباراة طرد أمادو هايدارا، لاعب وسط مالي، في الدقيقة 88، بعد أقل من ثلث ساعة على دخوله بديلًا.

وبدأ اللقاء القمريان زايدو يوسف، لاعب وسط الفتح، ومزياني ماوليدا، جناح الخلود، وخرجا خلال الشوط الثاني، فيما دخل مواطنهما يوسف مشانجاما، لاعب وسط الباطن، والمالي محمدو دومبيا، لاعب وسط الاتحاد، بديلين.

وفي 3 يناير المقبل ستلتقي مالي مع وصيف المجموعة الثالثة ضمن الدور ثمن النهائي، وخلال اليوم التالي ستواجه المغرب ثالث المجموعة ذاتها أو الخامسة.