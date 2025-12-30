مصدر رسمي من وكالة Gestifute لـ «الرياضية»: رحيل كانسيلو ونيفيش محتمل

يدرس البرتغاليان روبن نيفيش وجواو كانسيلو، ثنائي فريق الهلال الأول لكرة القدم، جميع الخيارات المتاحة بشأن مستقبلهما مع «الأزرق»، وفقًا لما كشف عنه لـ«الرياضية» مصدر رسمي داخل وكالة Gestifute المشرفة على أعمالهما.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه لا توجد حتى الآن عروض رسمية واضحة مصحوبة بمخاطبات، بل رغبات جادة لم ترقَ لمرحلة المفاوضات للتعاقد مع اللاعبين، إلا أن فكرة الرحيل تبقى واردة، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير أو الصيف المقبل، عند وصول عرض جادٍ مصحوبٍ بأسباب مقنعة.

وتزايدت في الآونة الأخيرة التقارير الإعلامية، التي ربطت اسم نيفيش بالرحيل، مفسرة تأخره في تجديد عقده مع الهلال برغبته في خوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب الأوروبية. وفي السياق ذاته، لاحقت التقارير كانسيلو، عقب انفراد «الرياضية»، الأحد الماضي، بالخبر الذي أشار إلى أن الإيطالي سيموني إنزاجي يتجه بنسبة كبيرة إلى الإبقاء على قائمة اللاعبين الأجانب الثمانية كما هي خلال فترة التسجيل الشتوية، دون إجراء أي تغييرات أو إعادة قيد الظهير البرتغالي. كما أفادت تقارير أوروبية بأن كانسيلو يدرس خيار العودة إلى القارة العجوز، وتحديدًا إلى نادي بنفيكا، في حال قرر الهلال عدم قيده ضمن القائمة المحلية، ولا سيما مع رغبته في الاستعداد لبطولة كأس العالم، الصيف المقبل، التي تستضيفها الولايات المتحدة.

ويحتل الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، جمعها من ثمانية انتصارات وتعادلين، دون أن يتعرض لأي خسارة.