أمير الرياض يفتتح «Six Flags» في القدية

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، مساء الإثنين، حفل الافتتاح الرسمي لمتنزه «Six Flags مدينة القدية».

وفور وصوله أعلن افتتاح متنزه Six Flags، وبعدها شاهد التقنيات المبتكرة، والعروض الموسيقية الحيّة، ضمن إطار إبداعي، يعكس هوية المدينة القائمة على مفهوم قوة «اللعب» كعنصر أساسي في التصميم والتجربة.

عقب ذلك شاهد أمير الرياض والحضور عروض الألعاب النارية، والدرونز، والمؤثرات البصرية التي تجسد روح الإثارة والإبداع والابتكار.

وثمن عبد الله بن ناصر الداود، العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، خلال كلمته رعاية وحضور الأمير فيصل، منوهًا بحرصه ودعمه لكل ما من شأنه تعزيز العمل في المنطقة.

وقال: «يمثّل افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية تجسيدًا عمليًّا لرؤية المدينة، نحن نبني وجهة تلهم الخيال، وتشعل الحماس، وتجمع الناس عبر تجارب استثنائية».

مما يذكر أن متنزه «Six Flags مدينة القدية» يعد أول المتنزهات في منظومة الترفيه بالمدينة، إذ يضم مجموعة من الألعاب القياسية عالميًّا، إلى جانب تجارب غامرة مدعومة بالتقنيات الحديثة، ضمن تصميم يربط بين الترفيه والمكان والهوية، كما أن الافتتاح يجيد التقدم المتسارع الذي تشهده السعودية في تطوير قطاع الترفيه، وترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للمشاريع الترفيهية الكبرى، ضمن مستهدفات رؤية 2030.