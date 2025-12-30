روما يستعيد «الرابع»

استعاد فريق روما الأول لكرة القدم المركز الرابع من يوفنتوس بعد فوزه على ضيفه جنوى 3-1 الإثنين، في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وحسم فريق العاصمة المباراة في شوطها الأول، بالثلاثية التي تناوب على تسجيلها الأرجنتيني ماتياس سوله بتسديدة قريبة بعد 14 دقيقة من بداية المباراة.

وأضاف الفرنسي مانو كوني الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من الإيرلندي إيفان فيرجسون 19، قبل أن يسجل الأخير الهدف الثالث لروما إثر متابعته كرة صدها الحارس دانييلي سوماريفا 31.

وقبل ثلاث دقائق من النهاية، سجل البديل جيف إيكاتور هدفًا لجنوى الذي تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

وبهذا أنهى روما العام بـ33 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن نابولي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث، ونقطتين عن ميلان الثاني، وثلاث فقط عن إنتر ميلان المتصدر.