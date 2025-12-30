14 منتخبا ضمنوا التأهل.. وبطاقتان معلقتان

حسم 14 منتخبًا بطاقات تأهلهم إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025»، فيما تبقى مقعدان، أحدهما لآخر أفضل 4 ثوالث في المجموعات الست.

ويصعد بطل ووصيف كل مجموعة إلى دور الـ 16، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وضمنت منتخبات المغرب، ومصر، والجزائر، ومالي، والسنغال، وجنوب إفريقيا، والكونغو الديمقراطية، وبنين، وبوركينا فاسو، ونيجيريا، والسودان، والكاميرون، وساحل العاج، وموزمبيق الظهور في دور الـ 16 من البطولة.

وبعد نهاية مباريات أول مجموعتين، مساء الإثنين، تأكد خروج جزر القمر، ثالث المجموعة الأولى، بينما لا يزال الأمل يراود أنجولا، شاغلة المركز ذاته في المجموعة الثانية.

واكتفى كلا المنتخبين بتحقيق نقطتين، لكن أنجولا تملك أفضلية على جزر القمر بفارق هدف واحد، لذا تتقدّم عليها في سباق أفضل ثوالث.

وضَمَنَت على الأقل 3 منتخبات، تحتل حاليًا المركز الثالث، تخطي أنجولا في هذا السباق، هي السودان وموزمبيق وبنين، لنيل كل منها 3 نقاط من أول جولتين، ولا يزال لديهم مباراة واحدة لزيادة رصيدهم.

ويبقى مقعد واحد لأفضل ثوالث ستفوز به إما أنجولا أو منتخب من المجموعة الثالثة التي تضم نيجيريا، وتونس، وتنزانيا، وأوغندا.

وتملك نيجيريا 6 نقاط، وتأكد عبورها متصدرة للدور المقبل، فيما يبلغ رصيد تونس الوصيفة 3 نقاط، ويأتي خلفها المنتخبان التنزاني والأوغندي، ولكل منهما نقطة واحدة، لكن للأول فارق أهداف -1، وللثاني -2.

وتُلعب مباراتا الجولة الأخيرة من هذه المجموعة الثلاثاء، وتتواجه في إحداهما أوغندا مع نيجيريا، وفي الأخرى تتلاقي تنزانيا وتونس.

وفي حال فازت أوغندا وتنزانيا فسيرفعان رصيدهما إلى 4 نقاط، وسيحتلان المركزين الثاني والثالث خلف نيجيريا وسيتأهلان معها، وستهبط تونس للمؤخرة، وتغادر المنافسات، كما سيتأكد خروج أنجولا من حسابات أفضل ثوالث.

وتضمن تونس الوصافة بالفوز على تنزانيا أو التعادل معها، ووقتها يمكن لأوغندا الصعود ثالثة إذا انتصرت على نيجيريا، أما لو تعادلت، فستتقدم عليها أنجولا في السباق لامتلاكها أفضلية عليها بفارق هدف.

وإذا لم تفز أوغندا على نيجيريا، واستطاعت تنزانيا التعادل مع تونس إيجابيًا فسيرفع التنزانيون رصيدهم إلى نقطتين، وسيزيدون أهدافهم المسجلة إلى أكثر من 2، وسيجتازون المنتخب الأوغندي حال تعادله هو الآخر، بفارق الأهداف، وسيتخطون كذلك المنتخب الأنجولي بأفضلية الأهداف المسجلة، علمًا بأنهم متعادلون معه حاليًا في جميع الإحصاءات التهديفية.

أما لو تعادلت تنزانيا سلبًا فستتساوى في كل شيء مع أنجولا، وسيفصل بينهما عامل اللعب النظيف.