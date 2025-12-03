بعد أن وضعته القرعة أمام النصر.. ماذا تعرف عن أركاداج التركمانستاني؟

في أبريل من عام 2003، تأسس نادي أركاداج التركمانستاني في مدينة أركاداج الجديدة، التي تبعد نحو 30 كيلومترًا عن العاصمة عشق آباد.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2 عن مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم، متصدر المجموعة الرابعة، لنظيره أركاداج التركمانستاني، وصيف المجموعة الثانية، وذلك خلال عملية السحب التي جرت صباح الثلاثاء في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا.

وتقع تركمانستان في آسيا الوسطى، وهي دولة حبيسة باستثناء إطلالتها على بحر قزوين من الجهة الغربية، وتحدها كازاخستان وأوزباكستان شمالًا، وأفغانستان جنوب شرقًا، وإيران جنوبًا وجنوب غربًا. وتبلغ مساحتها نحو 491 ألف كيلومتر مربع، وتُعد من أكبر دول المنطقة مساحة، مع كثافة سكانية منخفضة تُقدّر بنحو 16 نسمة لكل كيلومتر مربع، فيما يُقدّر عدد سكانها بنهاية عام 2025 بنحو 7.6 مليون نسمة.

وتغطي صحراء قره قوم أكثر من 80 في المئة من أراضي البلاد، وتتميز تركمانستان بمناخ قاري جاف، مع اعتماد كبير على الري في الزراعة، خاصة القطن، في حين يُشكل الغاز الطبيعي والنفط الركيزة الأساسية للاقتصاد. ويُشكّل التركمان غالبية السكان بنسبة تفوق 85 في المئة، إلى جانب أقليات أوزبكية وروسية وبلوشية وغيرها، ويُعد الإسلام السني الدين الرئيس لمعظم السكان.

وقبل موسم 2023 بفترة قصيرة، تأسس النادي الذي يُعد الأصغر عمرًا على مستوى القارة، وانضم إليه عدد من أبرز لاعبي المنتخب الوطني، بعد فتح نافذة انتقالات ممددة خاصة لذلك. ويدير الفريق حاليًّا المدرب فلاديمير بايراموف منذ نوفمبر 2023.

وفي موسمه الأول عام 2023، تُوّج أركاداج بلقب الدوري بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته الـ24، جامعًا 72 نقطة، وبفارق أهداف بلغ 83 مقابل 17، فيما سجَّل ديديار دور دييف 27 هدفًا، ليصبح هداف البطولة.

كما تُوِّج النادي بلقب كأس تركمانستان بعد فوزه على أهال بنتيجة 3ـ0 في المباراة النهائية، التي جرت في 24 ديسمبر 2023 على ملعبه. وشارك في النسخة الأولى من دوري التحدي الآسيوي عام 2024، قبل أن يحقق اللقب في 10 مايو 2025، عقب تغلبه على سفاي ريينج الكمبودي بنتيجة 2ـ1 في الوقت الإضافي.

وفي عام 2024، دافع الفريق بنجاح عن لقب الدوري بعد فوزه على نيبيتشي بنتيجة 5ـ1 في 7 أكتوبر، ثم شارك مجددًا في دوري التحدي الآسيوي، حيث فاز على مازيا المالديفي 2ـ1، وعلى عبديش آتا القرغيزي 2ـ0، قبل أن يخسر أمام العربي الكويتي 2ـ3 في نوفمبر 2024، لينهي بذلك سلسلة انتصارات محلية متتالية بلغت 61 مباراة.

ويخوض أركاداج مبارياته الرئيسة على ملعب أركاداج، الذي يتسع لـ10 آلاف متفرج، ويضم الفريق عددًا من اللاعبين البارزين، من بينهم راسول تشارييف، وجويتشميرات أناجولييف، وميكان ساباروف، وأحمد أتاييف، وديديار دور دييف، وغيرهم ممن حصلوا على أوسمة وطنية في سبتمبر 2025. ويُعد النادي الأقوى في تاريخ الدوري التركمانستاني من حيث نسبة الانتصارات المتواصلة محليًّا منذ تأسيسه.