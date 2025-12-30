آخر الأخبار
انفوجرافيك
فنان العرب الأكثر حضورا
2025.12.30 | 04:29 pm
1
النصر يستدعي بينتو ويحيى والماص
2
مصدر رسمي من وكالة Gestifute لـ «الرياضية»: رحيل كانسيلو ونيفيش محتمل
3
الحزم يكسب الرياض.. ويكسر التعادل التاريخي
4
بعد أسبوعين.. ضمك يستعيد عليوي
5
بعد إصابة الحبشي.. قادري يطالب بحماية اللاعبين
6
محرز: اللعب في بلد أمي وبحضورها نعمة
7
بمشاركة بونو ودومبيا.. المغرب يواصل سلسلة التأهل ومالي ترافقه
8
14 منتخبا ضمنوا التأهل.. وبطاقتان معلقتان
بعد أسبوعين.. ضمك يستعيد عليوي
تذاكر المونديال.. 10 ملايين طلب يوميا
مونديال 2026.. الحرارة أكبر التحديات
كيف يحسم التأهل في كأس أمم إفريقيا؟
من «هارد لايف» إلى «بيج بوي».. أسماء إفريقية غريبة
الكرة السعودية
2025-12-30 00:31:07
مصدر رسمي من وكالة Gestifute لـ «الرياضية»: رحيل كانسيلو ونيفيش محتمل
الكرة العالمية
2025-12-30 00:09:00
بمشاركة بونو ودومبيا.. المغرب يواصل سلسلة التأهل ومالي ترافقه
الكرة السعودية
2025-12-28 20:33:55
إنزاجي يعتمد التدوير أمام الخلود
الصورة .. قصة
2025-12-17 20:11:20
المنتخب يستعد
الكرة السعودية
2025-12-17 19:52:14
قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي
قصص رياضية
2025-12-17 16:13:34
في أعوام إخفاقات الأخضر خلال عهد المسحل.. ماذا قدمت منتخبات خليجية وعربية؟
الكرة السعودية
2025-12-30 14:06:31
الشهري.. لا يعرف إلا الفوز أمام النصر
الكرة السعودية
2025-12-30 13:53:32
المعركة 31 تجمع الاتفاق والنصر
الكرة السعودية
2025-12-30 13:51:04
الأخدود يستقبل ضمك في التحدي الخامس
الكرة السعودية
2025-12-30 16:09:02
الاتحاد.. عوار يدخل مرحلة الجري
الكرة السعودية
2025-12-28 23:13:12
الاتحاد يدرس إعادة هوساوي
الكرة السعودية
2025-12-28 20:54:55
كونسيساو نجم الـ11
الكرة السعودية
2025-12-30 14:04:00
جيسوس والشهري.. مواجهة تكتيكية ثانية
الصورة .. قصة
2025-12-30 00:00:39
المتصدر في الدمام
الكرة السعودية
2025-12-29 19:32:31
النصر يستدعي بينتو ويحيى والماص
الكرة السعودية
2025-12-30 16:12:22
الأهلي.. الجهني يعوّض غياب ميلوت
الكرة العالمية
2025-12-29 19:50:20
محرز: اللعب في بلد أمي وبحضورها نعمة
الكرة السعودية
2025-12-26 21:18:54
نصف نهائي الكأس.. 27 و28 رمضان
منوعات
2025-12-27 22:15:10
«موسم الرياض» احتضن 4 نزالات.. إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي
منوعات
2025-12-26 21:10:14
«ليلة الساموراي».. المقاتلون يقيسون الأوزان
منوعات
2025-12-25 17:56:44
إينوي ردا على بيكاسو: عودة الأحزمة.. مستحيلة
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
