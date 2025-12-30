«ضوء المنتدى السعودي للإعلام» تحط رحالها في القصيم

يطلق المنتدى السعودي للإعلام 2026 لقاءً جديدًا ضمن لقاءات مبادرة «ضوء المنتدى السعودي للإعلام»، بعنوان «القصيم تحكي: كيف يعيد الإعلام اكتشاف الريف والاقتصاد المحلي»، وذلك في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، الأربعاء، بالشراكة مع جامعة القصيم، ممثلةً في قسم الإعلام والاتصال.

ويشارك في اللقاء كلٌّ من محمد الحنايا، الأمين العام للغرفة التجارية بمنطقة القصيم، وعبد العزيز التويجري، رئيس شركة هضيم للتمور ورئيس اللجنة الوطنية للبيئة والمياه والزراعة، وعبد العزيز المهوس، مالك منتجع عسيب ومستثمر في القطاع السياحي، فيما يدير اللقاء بندر الرشودي، الصحافي والمحاضر في قسم الإعلام والاتصال بجامعة القصيم.

ويناقش اللقاء عددًا من المحاور، من أبرزها: دور الإعلام في إبراز المزايا النسبية لمنطقة القصيم، والإعلام بوصفه أداة لإعادة تعريف الريف من مساحة إنتاج إلى مساحة فرص، إضافة إلى التكامل بين الإعلام ورواد الأعمال والجهات الاقتصادية في صناعة سردية مستدامة تعزز الانتماء المحلي وتدعم الاقتصاد المجتمعي.

وتهدف المبادرة إلى التعريف بالمنتدى السعودي للإعلام، وتعزيز حضوره المجتمعي في مختلف مناطق السعودية، من خلال تنظيم لقاءات إعلامية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تُناقش خلالها موضوعات إعلامية ترتبط باهتمامات كل منطقة، بما يسهم في زيادة التفاعل المجتمعي مع المنتدى، ويُرسخ حضوره في المشهد الإعلامي المحلي.

كما تتضمن أهداف المبادرة تعزيز معرفة المجتمع بأدوار المنتدى وتأثيره، وفتح حوارات إعلامية محلية تعكس احتياجات واهتمامات كل منطقة، وخلق ارتباط فاعل بين المنتدى السعودي للإعلام والمجتمع المحلي في مختلف المناطق، إلى جانب توسيع قاعدة التفاعل المجتمعي مع المنتدى تمهيدًا لنسخته القادمة، وإبراز التنوع الإعلامي في السعودية.