الفاخرة في 2025.. «لكزس» يتصدر.. والكوري يتخطى المرسيدس

تربعت وكالة لكزس على قائمة السيارات الفاخرة الأكثر مبيعًا في السعودية خلال عام 2025م، بحسب تقارير مختصة رصدت الأشهر الماضية، على أن يتم تحديثها خلال الفترة المقبلة مع نهاية العام.

ولكزس، التي عرفها السعوديون قبل أكثر من 35 عامًا، لا تزال ثابتة في المراتب الأولى، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعارها مقارنة بنظيراتها من الوكالات الأخرى، إلى جانب تنوع فئاتها، وملاءمة أسعارها لمختلف شرائح المجتمع.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أنَّ «بي إم دبليو» جاءت في المرتبة الثانية، ويبدو أنَّ العروض التي أطلقتها الوكالة، والتوسع في الاتفاقيات مع جهات عدة، أسهما في رفع مبيعاتها، فضلًا عن إطلاق سيارات جديدة خلال العام ذاته، من بينها BMW i4، وM60 xDrive، وM5، وX3، وغيرها من الإصدارات التي ساعدت على تعزيز حضورها في السوق.

وفي المرتبة الثالثة، حلَّت جينيسيس، التي انفصلت عن علامة «هيونداي» لتتغير النظرة إليها، إذ لم تكن في بدايتها مرغوبة لدى عشّاق السيارات الفاخرة في السعودية لكونها صناعة كورية، قبل أن تتبدل هذه الفكرة لدى الكثيرين بعد تجربتها، واقتراب مواصفاتها من أبرز منافساتها في فئة السيارات الفاخرة، إلى جانب انخفاض سعرها نسبيًّا.

وجاء سيد السيارات الفاخرة، مرسيدس-بنز، في المرتبة الرابعة، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول الأسباب التي أبعدت العلامة الأشهر عالميًّا عن المراكز الأولى، ويبدو أن ارتفاع أسعارها مقارنة بالعلامات التي سبقتها في القائمة، وعدم توفر عروض قوية، أسهما في هذا التراجع.

واحتلت لاند روفر المرتبة الخامسة في قائمة السيارات الفاخرة، على عكس ما كانت عليه في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في أسعارها، إلا أنَّ البعض لا يزال يراها مرتفعة مقارنة ببقية الوكالات الفاخرة.