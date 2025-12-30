بالاس يتفق مع توتنام على صفقة جونسون

اتفق نادي كريستال بالاس الإنجليزي مع توتنام للتعاقد مع برينان جونسون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، ولكن اللاعب الويلزي الدولي لم يحسم قراره بشأن الانتقال.

وأنهى جونسون الموسم وهو هداف الفريق بعدما سجَّل 18 هدفًا وسجَّل هدف الفوز في نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، لينهي فترة استمرت لـ17 عامًا فشل فيها الفريق بالتتويج بأي لقب.

ولكن، كان جونسون بديلًا في أغلب الأوقات لمحمد قدوس، المنضم في الصيف الماضي لتوتنام، في مركز الجناح الأيمن، وذلك منذ أن تولى توماس فرانك تدريب توتنام خلفًا لأنجي بوستيكوجلو يونيو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنَّ بالاس يتصدر سباق التعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، بعدما توصل إلى اتفاق مع توتنام، الثلاثاء.

وتم الاتفاق على مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، ولكن جونسون لم يعطِ الضوء الأخضر للانتقال، خاصة أنَّ هناك أندية أخرى ترغب في ضمه، كما أن هناك عدم يقين بشأن مستقبل أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس الحالي.

وأوضح جلاسنر في أكثر من مناسبة أخيرًا إحباطه من قلة نشاط النادي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك بعد بيع إيبيريتشي إيزي في منتصف أغسطس الماضي.

وألمح المدرب النمساوي، الأحد الماضي، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام توتنام، إلى أنَّ هناك حاجة إلى تعزيز خط هجوم الفريق.