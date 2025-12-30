يناير المقبل.. انطلاق دوري هجان 2026

أعلن الاتحاد السعودي للهجن، الثلاثاء، عن مواعيد تنظيم «دوري هجان 2026» في نسخته الخامسة، الذي سينطلق في ميدان الجنادرية بمدينة الرياض وفق الجدول الزمني المعتمد. وتُجرى المرحلة الأولى في 10 يناير 2026، تليها المرحلة الثانية في 17 يناير 2026، على أن يُختتم الدوري بتنظيم السباق النهائي في 14 فبراير 2026.

وكانت النسخة الأولى من دوري هجان قد انطلقت عام 2022، وجرت منافساتها في 9 ميادين شملت: الطائف، وسكاكا، والصويدرة، والسيح، والقصيم، وحائل، وتبوك، ونجران، ورماح، وذلك في إطار توسيع نطاق المنافسات وإتاحة الفرصة للهجانة في مختلف مناطق السعودية.

وفي نسختي الدوري عامي 2024 و2025، جرت المراحل في عدة ميادين موزعة على مناطق السعودية، قبل أن يُحتضن نهائي النسختين الثالثة والرابعة في ميدان الجنادرية بالعاصمة الرياض. ويأتي تنظيم النسخة الخامسة استمرارًا لجهود الاتحاد السعودي للهجن الرامية إلى دعم الهجانة السعوديين، وتعزيز حضور هذه الرياضة على المستويين الرياضي والتراثي، مع الالتزام بأعلى معايير التنظيم والجودة، بما يعكس اهتمام السعودية بالحفاظ على هذا الموروث الثقافي الأصيل وتطويره، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.