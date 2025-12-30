صدارة مصر.. وداع سريع أو بلوغ النهائي

يتأرجح مصير المنتخب المصري الأول لكرة القدم عندما يتأهل متصدِّرًا مجموعته في كأس الأمم الإفريقية بين مآلين لا ثالث لهما، إما التعثر في أول دور إقصائي يواجهه، أو الذهاب بعيدًا حتى المباراة النهائية.

ويسعى منتخب «الفراعنة» إلى بلوغ النهائي مجددًا، بعد صعوده متصدرًا مجموعته للمرة الـ 12 تاريخيًا، في النسخة التي يستضيفها المغرب حتى 18 يناير المقبل.

وتطوّرت البطولة، التي انطلقت عام 1957، إلى نظام يشمل مرحلة مجموعات، يليها دور إقصائي أو أكثر، بدءًا من نسختها الرابعة في 1963.

ومنذ ذلك التاريخ عَبَرَ المصريّون مجموعتهم معتلين الصدارة في 11 نسخة، غير شاملة البطولة الجارية.

وفي ست نسخ منها سقطوا عند أول محطة إقصائية، وهي كانت الدور نصف النهائي أعوام 1970 و1974 و1984، وربع النهائي 1994 و2000 وثمن النهائي 2019.

في المقابل، وصلوا إلى نهائي الخمس نسخ الأخرى أعوام 1986 و2006 و2008 و2010 و2017.

وحققوا ألقاب النسخ الأربع الأولى من الخمس، فيما خسروا نهائي 2017 أمام الكاميرون 1ـ2 واكتفوا بالفضية.