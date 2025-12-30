الأكسنت الأكثر مبيعا.. و«الهلي» يدخل القائمة

سجَّل عام 2025 ركودًا لافتًا في السوق السعودي للسيارات، رافقه تراجع في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بنسبة تجاوزت 20 في المئة، حسبما أكده لـ«الرياضية» مختصون في السوق ذاته، مرجعين ذلك إلى أسباب عدة، من بينها دخول سيارات صينية جديدة، وتغيّر سلوك المستهلك وبحثه عن خدمات ما بعد البيع، إضافة إلى غياب العروض القوية وتأجيل بعض قرارات الشراء.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في مبيعات السيارات، فإن هناك وكالات تصدّرت قائمة الأكثر مبيعًا، بحسب تقارير رسمية رصدت الأشهر الماضية، وجاءت في المقدمة سيارة «هيونداي أكسنت»، وهي سيارة اقتصادية تُعد الأكثر طلبًا، بمحرك سعة 1.5 لتر، 4 أسطوانات، بقوة 115 حصانًا.

وفي المرتبة الثانية، جاءت «تويوتا» من خلال سيارة «كامري»، التي تُعد من أكثر السيارات شعبية، لا سيما بين فئة الشباب.

ودخلت «كيا» دائرة المنافسة، وحصدت المرتبة الثالثة عبر سيارة «كيا بيجاس»، التي تُعد الأقل سعرًا بين منتجات كيا، وتُستخدم بكثرة لدى شركات تأجير السيارات وخدمات التوصيل، نظرًا لسعرها المنخفض واقتصادها في استهلاك الوقود.

وعادت «هيونداي» إلى القائمة من خلال سيارة «إلنترا»، التي حلّت في المرتبة الرابعة، وهي من السيارات ذات الشعبية الكبيرة، وتنافس «كامري» ضمن الفئة نفسها من المستخدمين.

وفي المرتبة الخامسة جاءت سيارة «البيك أب» من تويوتا، المعروفة بـ«هايلوكس»، التي يرتبط بها السعوديون منذ سبعينيات القرن الماضي بعلاقة وثيقة توارثتها أجيال عدة، حتى أُطلق عليها لقب «الهلي».