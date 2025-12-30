إيبانيز يغيب عن الكلاسيكو.. ويتلقى الحمراء الخامسة

يغيب البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بداعي الإيقاف عن مواجهة النصر، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية، الجمعة المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن أشهر الحكم فيصل البلوي البطاقة الحمراء على إيبانيز نتيجة تدخله على صبري دهل، جناح الفيحاء، عند الدقيقة 82.

وتلقى إيبانيز الطرد الخامس في مسيرته الاحترافية، والثالث مع الأهلي، بعد أن تلقى البطاقة الحمراء، الموسم قبل الماضي، أمام الطائي والتعاون.

وينضم المدافع البرازيلي لغيابات الكلاسيكو المؤكدة، التي تضم أيضًا الثلاثي الجزائري رياض محرز، والسنغالي إدوارد ميندي، والإيفواري فرانك كيسيه، لانشغالهم بالمشاركة مع منتخبات بلدانهم في بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية حاليًّا في المغرب.

وأكد محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لـ«الرياضية»، أن قرار البلوي صحيح في طرد إيبانيز نتيجة دخوله بتهور على مفصل دهل، جناح البرتقالي.