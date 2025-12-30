بثنائية الفيحاء.. الأهلي يجدد رقم الفتح

جدد فريق الأهلي الأول لكرة القدم رقمه التاريخي، بعدما حقق الفوز أمام الفيحاء بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل.

وتكفل بهذا الانتصار الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، بتسجيله الهداف الأولى عند الدقيقة «6»، وأضاف الثاني البرازيلي روجير إيبانيز «85».

وبعد أن أحرز الهدف الثاني بنحو 20 دقيقة، تلقى المدافع البرازيلي البطاقة الحمراء، نتيجة تدخله على صبري دهل، جناح الفيحاء، ما يعني غيابه عن المواجهة المقبلة أمام النصر.

ودخل الأهلي المواجهة وهو على أعتاب معادلة أطول سلسلة له من حيث الشباك النظيفة أمام منافس واحد في تاريخ دوري المحترفين، بواقع خمس مباريات.

وسبق للأهلي أن حققها أمام الفتح خلال الفترة من نوفمبر 2013، وحتى ديسمبر 2015، وهو ما تحقق بنهاية اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الفريق الغربي رصيده إلى 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات، مقابل خسارة وحيدة، فيما تجمد الفيحاء عند النقطة 12، تحصل عليها من ثلاثة انتصارات، ومثلها تعادلات، فيما هزم بأربع.

ويستضيف الأهلي نظيره النصر، الجمعة المقبل، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ13، فيما يلاقي الفيحاء نظيره الخلود على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، السبت، لحساب المرحلة ذاتها.