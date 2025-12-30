«جزائية» الأنوار تحبط العلا

فرّط فريق العلا الأول لكرة القدم في تقدمه على ضيفه الأنوار وخرج متعادلًا 1ـ1 من ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الـ14 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وتعثر العلا الطامح إلى تضيق الخناق على المتصدر أبها، بعدما قنع بنقطة رفعت رصيده إلى 27 نقطة، بينما وصل الأنوار إلى النقطة 12 في المركز الـ 14.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف السبق بواسطة ضربة رأسية من المهاجم اليوناني إفثيميوس كولوريس عند الدقيقة 15 انتهى عليه شوط المباراة الأول.

وقبل 10 دقائق على صافرة النهاية أدرك البرازيلي تياجو بيزيرا، لاعب الأنوار، التعادل لفريقه من ركلة جزاء عند الدقيقة 80.

ويستضيف الأنوار نظيره العربي الإثنين المقبل، وبعدها بـ48 ساعة يحلّ العلا ضيفًا على الرائد لحساب الجولة الـ15 من دوري يلو.