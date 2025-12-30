دائرة التحكيم تتفق على صعوبة حالة «العقيدي ـ ناري»

أيدت أغلبية دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار الحكم الدولي فيصل البلوي، بعد حادثة نواف العقيدي، حارس النصر، وخالد ناري، مهاجم الأخدود، التي أصيب فيها الثاني، وغادر على إثرها ملعب المواجهة، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن للمحترفين، وانتهت بفوز الأصفر العاصمي 3ـ0.

وكشف لـ«الرياضية» مصدر خاص عن أن دائرة التحكيم عقدت اجتماعًا «عن بعد»، الثلاثاء، برئاسة فرهاد عبد الله، مدير الدائرة، وحضور أعضاء الدائرة والمحاضرين، إضافة إلى مشاركة السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء اللجنة، لمناقشة الحالات التحكيمية في الجولة الـ11.

وشهدت اللعبة إصابة ناري باسترواح هوائي في الرئة اليمنى، نتيجة كسر في الأضلاع الرابع والخامس والسادس من القفص الصدري.

وأوضح المصدر أن الحضور اختلفوا بشأن حالة العقيدي، حيث رأى عدد من الأعضاء أنها تستوجب إشهار البطاقة الحمراء للعقيدي، واحتساب ركلة جزاء للأخدود، فيما اتفق الجميع على صعوبة الحالة وقوتها، بعد الإصابة التي تعرض لها ناري.

من جهة ثانية أقرت الدائرة بعدم صحة قرار الحكم الروماني ستيفان كوفاتش، بإشهار البطاقة الحمراء لعبد الرحمن الخيبري، لاعب ضمك، خلال مواجهة فريقه أمام القادسية في الجولة الماضية، على الرغم من صدور قرار من لجنة الانضباط، الإثنين، بإلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، إلى جانب الإيقاف التلقائي الناتج عن البطاقة الحمراء.