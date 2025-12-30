ليفربول يقيل مدرب الكرات الثابتة

قرر فريق ليفربول الأول لكرة القدم، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، التخلي عن آرون بريجز، مدرب الكرات الثابتة، بشكل فوري نتيجة معاناة الفريق الموسم الجاري في هذه الناحية، وفق ما أعلن النادي، الثلاثاء.

وجاء هدف الأوروجوياني سانتياجو بوينو، السبت، لمصلحة وولفرهامبتون المهدد بالهبوط، لتكون المرة الثانية عشرة التي تهتز فيها شباك ليفربول من ركلة ركنية أو حرة أو رمية جانبية في 18 مباراة بالدوري الممتاز.

ولا يوجد فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى استقبل أهدافًا أكثر من ليفربول، الموسم الجاري، من الكرات الثابتة، فيما سجل فريق المدرب الهولندي أرني سلوت ثلاثة أهداف فقط منها حتى الآن.

ويُفهم أن بريجز، المحلل السابق في مانشستر سيتي، الذي أصبح مدربًا متخصصًا في الكرات الثابتة، سبتمبر الماضي، توصل إلى اتفاق مع ليفربول بشأن رحيله عن «الريدز».

وذكر بيان لليفربول: «بعدما انضم إلى النادي في يوليو 2024، بداية مدرب التطوير الفردي، أسهم بريجز في إحرازنا لقب الدوري الممتاز، الموسم الماضي، عضوًا في الطاقم الفني لأرني سلوت».

وأضاف البيان: «يغادر مع تقدير وأطيب التمنيات من الجميع في النادي».