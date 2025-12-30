التأهل التونسي الـ 14 يمنح تنزانيا بطاقة العبور

أفلت المنتخب التونسي الأول لكرة القدم من مغادرة كأس أمم إفريقيا «المغرب 2025» من مرحلة المجموعات، بتعادله مع نظيره التنزاني 1ـ1 على أولمبي ملعب الأمير مولاي عبد الله، ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الـ 14 تاريخيًا، وبرفقته منافسه الذي نال أحد المقاعد المخصصة لأفضل 4 ثوالث.

وتقدم التوانسة أولًا بهدف من ركلة جزاء نفذها إسماعيل الغربي، لاعب الوسط، في الدقيقة 43.

وتمكن التنزانيون من إدراك التعادل بهدف سجله فيصل سالوم، لاعب الوسط، في الدقيقة 48.

ورفع التعادل رصيد تونس إلى 4 نقاط، ورصيد تنزانيا إلى نقطتين.

واحتفظ منتخب «نسور قرطاج» بالوصافة، ونال ثاني بطاقات المجموعة، فيما خطفت تنزانيا آخر مقاعد الثوالث من أنجولا.

وتفوقت تنزانيا في سباق الثوالث على أنجولا، ثالث المجموعة الثانية، بفارق الأهداف المسجلة، بعد تساويهما في النقاط «2»، وفارق الأهداف الإجمالي «-1».

ويصعد الثوالث الآخرون من المجموعات الرابعة والخامسة والسادسة.

وسبق لتونس تخطي دور المجموعات لنسخ 1965 و1978 و1996 و1998 و2000 و2004 و2006 و2008 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021، وحققت اللقب مرة واحدة في 2004.

وستتواجه تونس في ثمن النهائي، 3 يناير المقبل، مع مالي، وخلال اليوم التالي تلعب تنزانيا أمام المغرب.