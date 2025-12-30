المرة الرابعة.. النسور الخضر بالعلامة الكاملة

قرن المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم تأهله المحسوم سلفًا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025» بنيله العلامة الكاملة ضمن مجموعته «الثالثة»، للمرة الرابعة تاريخيًا، بعد تغلبه على نظيره الأوغندي 3ـ1، مساء الثلاثاء، في مباراة استضافها ملعب فاس.

وسجّل لنيجيريا المهاجم بول أونواتشو هدفًا ورافائيل أونيديكا، لاعب الوسط، ثنائية، في الدقائق 28 و62 و67 على الترتيب.

أمّا هدف أوغندا فوقّع عليه الجناح روجرز ماتو في الدقيقة 75. وشارك الأوغندي كينيث سيماكولا، ظهير أيمن العدالة «درجة أولى» أساسيًا في المباراة وأكملها حتى نهايتها.

وشهدت المباراة تغيير دينيس أونيانجو، حارس مرمى أوغندا، بعد نهاية الشوط الأول، ثم طرد بديله عمر جمال سالم ماجولا في الدقيقة 56، ليضطر المدرب إلى سحب بابا الحسن، لاعب الوسط، وإدخال الحارس الثالث أليونزي نافيان.

ودخلت نيجيريا اللقاء بعدما حسمت صدارة المجموعة وبطاقة التأهل بالفوز على تنزانيا 2ـ1 وتونس 3ـ2 في الجولتين الأوليين، ومع ذلك انتصرت مجددًا وربحت الـ 9 نقاط المتاحة كاملةً.

ونال منتخب «النسور الخضر الممتازة» العلامة الكاملة من قبل في نسخ 1992 و2006 و2021، ولم يتمكن لاحقًا من الوصول إلى نهائي أي منها.

وقضى المنتخب النيجيري على أمل أوغندا في التأهل، مجمدًا رصيدها بهذه الهزيمة عند نقطة واحدة، لتغادر وهي متذيلة الترتيب.

وسيواجه النيجيريون في ثمن النهائي، 5 يناير المقبل، ثالث المجموعة الثانية أو السادسة.