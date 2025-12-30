إيمانويل سيطرنا على الأهلي.. والحكم حرمنا الوقت

أرجع البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، الخسارة أمام الأهلي بثنائية نظيفة الثلاثاء إلى عدم استغلال الفرص.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي الذي جاء عقب مباراة الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي: «سيطرنا على المباراة ونسبة الاستحواذ كانت عالية جدًا لنا بالرغم من أن المباراة على أرض الأهلي.. لم نوفق في استغلال الفرص لكن الفريق الغربي حصل على 3 أو 4 هجمات تمكن من خلالها من تسجيل هدفين».

وتابع: «أتينا إلى هنا ونحن نعلم ماذا نفعل ومدى صعوبة المباراة لكننا لم نبدأ بالشكل الصحيح وتسبب ذلك بإعطاء الأهلي الفرصة بالتسجيل مبكرًا».

واشتكى من الوقت بدل الضائع قائلًا: «الحكم أضاع علينا وقتًا بدل ضائع، حيث شهدت المباراة توقفات كثيرة والعودة إلى حكم الفيديو استغرقت لوحدها 3 دقائق، ولكنه منحنا 6 دقائق فقط».