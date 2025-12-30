يايسله: إيبانيز لا يستحق الطرد.. ولا تنتظروا المفاجآت أمام النصر

عارض الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، قرار الحكم فيصل البلوي بطرد مدافعه البرازيلي روجير إيبانيز خلال مباراة الفيحاء الثلاثاء ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وقال المدرب الألماني: «البطاقة الحمراء لم تكن مستحقة ورأيت توزيع الحكم للبطاقات الملونة».

وعن اللقاء علق: «مباراة صعبة وكنت أتوقع ذلك، درسنا الفيحاء وهدفنا من اللقاء واضح وهو استغلال الفرص وتسجيلها، وهذا ما حصلنا عليه، وأشكر اللاعبين على جهودهم».

وحول غياب صالح أبو الشامات عن التشكيلة الأساسية: «لاعب موهوب ودائمًا سنعمل على تقديم إمكاناته بشكل أفضل، واليوم حصل على فرصة المشاركة بديلًا».

‏وعن خروج البرازيلي ماثيوس جونسالفيس أوضح: «كان لتجديد الطاقة بالفريق ولا يعاني من أي إصابة».

أما فيما يخص مواجهة الكلاسيكو أمام النصر قال: «الأمر صعب جدًا بسبب غياب إيبانيز واللاعبين المشاركين في كأس إفريقيا، وسنعمل على إيجاد أفضل الخيارات».

وأكمل: «لن يكون هناك مفاجآت أمام النصر في ظل هذه الغيابات، وسنشارك أفضل لاعبين لدينا».