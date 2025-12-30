بعد 123 يوما.. الاتفاق يكسر سلسلة النصر

كسر فريق الاتفاق الأول لكرة القدم سلسلة الانتصارات المتتالية لنظيره النصر، التي استمرت 123 يومًا، بعد أن فرض عليه التعادل 2ـ2 خلال اللقاء الذي جمعهما، الثلاثاء، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب «إيجو» في الدمام.

وتقدم الفريق الشرقي أولًا عن طريق الهولندي جورجينيو فينالدوم عند الدقيقة 16، قبل أن ينتفض النصر في الشوط الثاني بتسجيل ثنائية بواسطة البرتغالي جواو فيليش «47»، وبصم على الثاني مواطنه كريستيانو رونالدو «67»، إلا أن لاعب الوسط الهولندي عاد مجددًا ورفض خسارة «النواخذة» في الدقيقة 80.

وبهذا توقفت سلسلة انتصارات النصر الأعلى تاريخيًا في افتتاحيات دوري روشن السعودي عند 10 مباريات.

ومع هذا التعادل يواصل سعد الشهري، مدرب الاتفاق، نتائجه المميزة أمام الأصفر العاصمي، بعد أن واجهه في ثلاث مباريات لم تشهد أي خسارة بانتصارين وتعادل وحيد.

ويملك النصر عقب التعثر أمام الفريق الشرقي 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل وحيد دون أي هزيمة، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 16 نقطة من 4 انتصارات ومثلها تعادلات فيما خسر 3.

وينزل الأصفر ضيفًا على نظيره الأهلي الجمعة المقبل على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة لحساب الجولة الـ 13، فيما يلاقي الاتفاق نظيره الأخدود في اليوم ذاته.