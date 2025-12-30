بلا أي انتصار تاريخيا.. تنزانيا تعبر إلى «الإقصائية»

نال المنتخب التنزاني الأول لكرة القدم فرصة خوض الأدوار الإقصائية من كأس الأمم الإفريقية رغم عدم تحقيقه أي انتصار في البطولة تاريخيًا.

وأنهى المنتخب التنزاني مبارياته في ثالث مجموعات النسخة الجارية «المغرب 2025» بالتعادل 1ـ1 مع تونس، ليرفع رصيده إلى نقطتين، ويحسم المركز الثالث متفوِّقًا على أوغندا، متذيلة الترتيب، بنقطة واحدة.

وقبل هذه المباراة حُسمت 3 مقاعد من أصل 4 مخصصة للمنتخبات صاحب المركز الثالث، وتبقى مقعد واحد فازت به تنزانيا.

وتفوَّق المنتخب التنزاني في السباق على أنجولا، ثالثة المجموعة الثانية، بفارق الهدف الذي سجله أمام تونس فقط.

ومِثل تنزانيا، تمتلك أنجولا نقطتين وفارق أهداف «-1» لكن الأخيرة سجّلت هدفين فقط، بينما أحرزت منافستها ثلاثة.

ولهذا السبب انتزع التنزانيون آخر مقاعد الثوالث وضربوا موعدًا مع المغرب، 4 يناير المقبل، في ثمن النهائي.

وللمرة الأولى يتأهل المنتخب الملقب بنجوم الأمّة «تايفا ستارز» من مرحلة المجموعات لكأس إفريقيا التي توقفت عندها مشاركاته الثلاث السابقة في نسخ 1980 و2019 و2023.

وعلى مدى النسخ الأربع، بما فيها الجارية، خاض المنتخب 12 مباراة، بواقع 3 في كل مشاركة، واكتفى بـ 5 تعادلات مقابل 7 هزائم.

وتضمَّنت مشاركته الأولى تعادلًا وهزيمتين، والثانية 3 هزائم، والثالثة تعادلين وهزيمة، والرابعة مثلها.

وبعكس المشاركات الماضية التي تذيل في كل منها مجموعته، احتل هذه المرة المركز الثالث، وصعد إلى المراحل الإقصائية خلافًا لكل ما سبق.