شراكة جديدة تدعم بطولة النخبة للبوتشيا

أعلن طيران ناس عن شراكة مع الاتحاد السعودي للبوتشيا، ليكون الناقل الرسمي لبطولة النخبة للبوتشيا، التي نظمت برعاية الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، في الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الدمام.

ويهدف الاتحاد السعودي للبوتشيا إلى نشر هذه الرياضة في السعودية، وتحقيق التميز على المستويين القاري والعالمي.

وجمعت بطولة النخبة للبوتشيا، التي جرت في الصالات الرياضية الخضراء بالدمام يومي 18 و19 ديسمبر، نخبة أندية ذوي الإعاقة من مختلف مناطق السعودية.

وتُعد لعبة البوتشيا رياضة كروية تنافسية تعتمد على الدقة، وتُمارس على ملعب مستطيل، وتسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات الحركية، وقد أُدرجت ضمن دورة الألعاب البارالمبية منذ عام 1984.