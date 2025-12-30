رالي داكار.. 25 سائقا وسائقة سعوديين

شهدت المشاركة السعودية في رالي داكار مسارًا تصاعديًا لافتًا، فبعدما بدأت بمشاركات محلية محدودة، أصبحت اليوم حضورًا وطنيًا واثقًا في واحد من أصعب سباقات رياضة المحركات في العالم. خاصة بعد أن توج أحد أبناء السعودية بلقب النسخة الماضية من الرالي.

ومع قرب انطلاق النسخة السابعة من رالي داكار السعودية 2026، الذي ينظم بإشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية، نسلط الضوء على أبرز المشاركين السعوديين في هذا الحدث العالمي.

يشهد رالي داكار السعودية 2026 مشاركة 25 سعوديًا وسعودية من بينهم 10 مواهب ضمن برنامج الجيل السعودي القادم، ويبرز عدد من الأسماء السعودية ذات الخبرة الكبيرة، يتقدمهم بطل النسخة الماضية يزيد الراجحي الذي أسهم في رفع سقف التوقعات لما يمكن أن يحققه المتسابقون السعوديون في رالي داكار، ويستعد الراجحي لخوض مشاركته الـ 12 للدفاع عن لقبه، كما عززت إنجازاته الأخيرة في بطولة العالم للرالي - ريد «W2RC» مكانته بين نخبة المنافسين في فئة السيارات، بعد تحقيقه انتصارات في تحدي أبوظبي الصحراوي، ورالي المغرب، ورالي الأرجنتين «ديسافيو روتا 40».

وأكد الراجحي «أن الفوز بلقب رالي داكار 2025 لم يكن سوى البداية، حيث أستعد لخوض رالي داكار 2026 مدافعًا عن اللقب بعزيمة كاملة وتركيز عالٍ. سأقاتل مرحلةً بعد مرحلة، السيارة جاهزة، والفريق جاهز، والطموح بلا حدود».

وفي فئة تشالنجر، تبرز دانية عقيل كونها أحد الأسماء السعودية البارزة، إذ تستعد لخوض مشاركتها الخامسة بعد مسيرة رسخت خلالها حضورها بثبات وخبرة تنافسية، حيث حققت المركز الثامن في نسخة العام 2022، إلى جانب تتويجها بلقب كأس العالم للباها لفئة T3 لعام 2021 المعتمد من الاتحاد الدولي للسيارات.

ويشهد رالي داكار استمرار الحضور السعودي بخبرات تنافسية إقليمية ودولية، حيث يبرز ياسر بن سعيدان بوصفه أحد أكثر المتسابقين السعوديين خبرة حيث يستعد لخوض مشاركته التاسعة بعد مسيرة تنافسية حافلة شملت تحقيقه المركز الثالث في فئة سايد باي سايد في نسخة العام 2024، إلى جانب تتويجه بلقب بطولة العالم للرالي - ريد «W2RC» للفئة نفسها في انعكاس لخبرته وقدرته الكبيرة على المنافسة.

كما يخوض صالح السيف مشاركته السابعة في فئة سايد باي سايد، مستندًا إلى نتائج بارزة، أبرزها المركز السادس في الفئة ذاتها إلى جانب إحرازه لقب «باها الأردن» مرتين.

ويمتد الحضور السعودي في رالي داكار ليشمل مختلف الفئات، ففي فئة ألتيمت، يسجل خالد الفريحي مشاركته الأولى معززًا الحضور السعودي في أعلى فئات المنافسة، وفي فئة ستوك يعود ماجد الثنيان لخوض مشاركته الثانية، كما يسجل طارق الرماح مشاركته السادسة في فئة الشاحنات، فيما يشارك إبراهيم المهنا للمرة السابعة بعد تحقيقه المركز الثالث في فئة ستوك خلال نسخة 2024، وفي فئة الدرّاجات النارية يواصل عدد من المتسابقين السعوديين حضورهم، من بينهم أحمد الجابر، وعبد الحليم المغيرة، وبدر الحمدان.

تمثل مشاركة خريجي برنامج «الجيل السعودي القادم» في رالي داكار للمرة الأولى العام الجاري خطوة نوعية تعكس جهود الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية في الانتقال من المشاركات الفردية إلى برامج تطوير ممنهجة ومستدامة.

ويبرز من برنامج «الجيل السعودي القادم» سائقان فقط يشاركان في الرالي هما حمزة باخشب الذي يشارك بعد موسم مميز حقق خلاله انتصارات في باها حائل 2025، وباها الأردن، إلى جانب مشاركته الأولى في رالي السعودية 2025 الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات «WRC»، إضافة إلى عبد الله الشقاوي في أول ظهور له في داكار، بعد تحقيقه المركز الثالث في باها جدة تويوتا 2025.

منذ انطلاقته الأولى وحتى التتويج بالألقاب العالمية، شهد الحضور السعودي تطورًا مستمرًا أسهم في ترسيخه كحضورٍ مستدام يعتمد على الخبرة والطموح ورؤية بعيدة المدى، فيما تمثل نسخة رالي داكار السعودية 2026 تحديًا استثنائيًا يعكس التنوع الجغرافي للسعودية وتضاريسها وثقافتها عبر مراحل ترسمها الطبيعة.

وتشهد النسخة السابعة التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير 2026 مشاركة أكثر من 812 متسابقًا يمثلون 69 جنسية، يتنافسون عبر433 مركبة ضمن مختلف الفئات، في تأكيد جديد على المكانة العالمية للسعودية كموطن لرياضة المحركات، وعلى الدور المحوري الذي يقوده الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية في تطوير واستدامة هذا القطاع، وتعزيز حضوره على الساحة الدولية.