لومومبا يعود

يملأ مشجعو منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم مدرجات كأس أمم إفريقيا بألوانهم الصارخة وطقوسهم اللافتة، ويصنعون الحدث ويسيطرون على المشهد مع طبول متواصلة ورقصات جماعية لا تتوقف طوال المباراة، لكن هناك مشجع يقف عكسهم ثابتًا دون حركة بملامح تشبه وجه الزعيم التاريخي لبلاده باتريس لومومبا مع ارتدائه لباسًا رسميًا يحاكي ما اشتهر به السياسي الراحل.. وينصب المشجع هامته طوال اللقاء رافعًا يمناه إلى الأعلى مثلما كان يفعل لومومبا، ويظل على وضعه طوال اللقاء.. وتكرر هذا المشهد في جميع مباريات الكونغو ضمن رابع مجموعات البطولة، وآخرها أمام بوتسوانا، الثلاثاء، على ملعب المدينة في الرباط (الفرنسية)