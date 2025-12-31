الأهلي ينتصر

كسب فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره الفيحاء بثنائية نظيفة ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل تصوير: علي خمج