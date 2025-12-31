الخلود يطلب كايو الهلال

أبدت إدارة نادي الخلود اهتمامًا بكسب خدمات البرازيلي كايو سيزار، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقًا لمصادر خاصة بـ«الرياضية» خاطبت إدارة الخلود نظيرتها في الهلال بحثًا عن فرصة كسب خدمات اللاعب، في ظل عدم مشاركته بصفة مستمرة مع الفريق الأزرق.

من جانبها، ستتخذ إدارة الهلال قرارها تجاه ذلك بعد اكتمال الصورة حول القادمين الجدد هذا الشتاء، وموافقة اللاعب على العرض، وذلك طبقًا للمصادر ذاتها.

يشار إلى أن اللاعب البرازيلي الشاب انتقل إلى الهلال في يناير الماضي، قادمًا من نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي، وذلك بعقد يمتد لثلاثة أعوام ونصف العام، وذلك حتى نهاية موسم 2027ـ2028م.