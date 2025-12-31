السنغال تقتنص صدارة خامسة.. والكونغو تطير إلى الجزائر

أنهى المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية في موقع المتصدر للمرة الخامسة تاريخيًا والثالثة على التوالي، بعد فوزه على بنين بثلاثة أهداف دون دون رد، في مباراة احتضنها ملعب طنجة الكبير، مساء الثلاثاء، لحساب ثالث وآخر جولات المجموعة الرابعة من النسخة الجارية «المغرب 2025».

وسجّل أول هدفين عبد الله سيك، قلب الدفاع، وحبيب ديالو، رأس الحربة، في الدقيقتين 38 و62، فيما أحرز شريف ندياي، المهاجم البديل، الهدف الثالث من ركلة جزاء في سابع دقائق الوقت بدل الضائع.

ورفع الفوز رصيد السنغال إلى 7 نقاط، لتحافظ على صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية المتساوية معها.

وسجل المنتخب السنغالي سبعة أهداف في المجمل، وتلقى هدفًا واحدًا، في حين أحرز الكونغوليون خمسًا، وتلقوا هدفًا واحدًا، لتذهب الصدارة إلى «أسود التيرانجا».

وشهد اللقاء طرد السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، في الدقيقة 71 إثر تدخل على كاحل توسين أييجون، جناح المنتخب البنيني.

وتضمن التشكيل الأساسي للمنتخب السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، وساديو ماني، جناح النصر، إضافة إلى كوليبالي، ولم يكمل اللقاء سوى الأول، بينما استبدل الثاني في الدقيقة 88، وخرج الثالث مطرودًا.

ودخلت بنين المباراة حاسمة بطاقة تأهلها أيضًا، وبعد خسارتها، عبرت إلى ثمن النهائي بصفتها أحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.

وحصل المنتخب البنيني على 3 نقاط في مجموعته وأنهاها ثالثًا بفارق 4 نقاط خلف السنغال والكونغو الديمقراطية.

في المقابل، تذيلت بوتسوانا المجموعة برصيد صفري بعد نيلها خسارة جديدة، تزامنًا مع مباراة السنغال وبنين، بنتيجة 0ـ3 أمام الكونغو على ملعب المدينة في الرباط.

وافتتح الثلاثية الكونغولية الجناح ناثانايل مبوكو في الدقيقة 31، فيما أضاف الجناح الثاني جايل كاكوتا هدفين آخرين في الدقيقتين 41 و60 أولهما من ركلة جزاء.

وفي ثمن النهائي سيواجه المنتخب السنغالي، 3 يناير المقبل، ثالث المجموعة الخامسة، فيما تلتقي الكونغو، 6 من الشهر، مع الجزائر، وقبلها بيوم واحد تصطدم بنين بمصر.