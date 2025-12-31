في مباراته الـ 100.. حمراء أولى تبعد كوليبالي عن ثمن النهائي

يغيب السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، بسبب أول طرد في مسيرته الدولية، عن ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025».

وتعرض كوليبالي لطرد مباشر في الدقيقة 71 من مباراة السنغال وبنين، مساء الثلاثاء، لحساب الجولة الأخيرة من رابع مجموعات أمم إفريقيا، إثر تدخل على كاحل توسين أييجون، جناح المنتخب المنافس.

وبسبب عقوبة الإيقاف التلقائي، لن يستطيع مدافع الهلال المشاركة في دور الـ 16 الذي يواجه فيه منتخب بلاده، 3 يناير المقبل، ثالث المجموعة الخامسة.

وتزامن الطرد مع خوض اللاعب مباراته الـ 100 بقميص السنغال منضمًا إلى زميليه ساديو ماني، جناح النصر، وإدريسا جايي، لاعب الوسط، في نادي المئة الدولي.

وطبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، لم يسبق لكوليبالي التعرض للطرد مطلقًا خلال مسيرته الدولية.

وفازت السنغال بثلاثية نظيفة وحافظت على صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام الكونغو الديمقراطية.