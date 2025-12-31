نيوكاسل يعمق جراح بيرنلي.. وتشيلسي يرفض«الرابع»

عمّق فريق نيوكاسل يونايتد الأول لكرة القدم جراح مضيفه بيرنلي بالفوز عليه 3-1 ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت تعثر تشيلسي على ملعبه بالتعادل مع بورنموث 2-2.

وسجل ثلاثية نيوكاسل البرازيلي جولينتون بعد دقيقتين على صافرة البداية والكونغولي يوان ويسا عند الدقيقة السابعة والبرازيلي الآخر برونو جيمارايش 3+90 مقابل هدف لجوش لورنت 23، رافعًا رصيده إلى 26 نقطة.

وفي مباراة ثانية فشل تشيلسي في استعادة المركز الرابع من ليفربول حامل اللقب.

وبدأ تشيلسي اللقاء بشكل سيئ، إذ وجد نفسه متخلفًا قبل مرور 6 دقائق على البداية إثر رمية جانبية ورأسية من ديفيد بروكس الذي اصطدم في بادئ الأمر بتألق الحارس الإسباني روبرت سانشيس، لكن الكرة سقطت أمامه مجددًا فتابعها على دفعتين في الشباك.

وبعد تدخل «VAR» ومراجعة اللقطة من قبل الحكم الرئيس، احتسبت ركلة جزاء لصالح البرازيلي استيفاو بعد خطأ من الغاني أنطوان سيمينيو، فانبرى لها كول بالمر بنجاح وأدرك التعادل 15.

ولم ينتظر تشيلسي طويلًا للتقدم بهدف رائع للأرجنتيني إنتسو فرنانديس الذي وصلته الكرة من مواطنه أليخاندرو جارناتشو داخل المنطقة، فتلاعب بالدفاع قبل أن يطلقها قوية في الزاوية اليسرى العليا 23.

ومن رمية جانبية أخرى وهذه المرة من الجهة اليسرى، سجل بورنموث عبر الهولندي جاستن كلويفرت 27، فارضًا التعادل الذي بقي حتى صافرة النهاية.

وسقط المدرب شون دايش أمام فريقه السابق إيفرتون الذي تغلب على مضيفه نوتنجهام فوريست بهدفين نظيفين سجلهما جيمس جارنر «19» والفرنسي تييرنو باري «79»، ليرفع القطب الأزرق لمدينة ليفربول رصيده إلى 28 نقطة مقابل 18 لمضيفه.

واكتفى وست هام الثامن عشر بنقطة من مباراته وضيفه برايتون بالتعادل معه بهدفين لجارود بوين 10 والبرازيلي لوكاس باكيتا «4+45 من ركلة جزاء» مقابل هدفين لداني ويلبيك «32 من ركلة جزاء» والهولندي جويل فيلتمان 61.