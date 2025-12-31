أرسنال ينهي 2025 برباعية أستون فيلا

أظهر فريق أرسنال الأول لكرة القدم مجددًا أنه مرشح أكثر من أي وقت مضى لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 2004، بعد تجاوزه الامتحان الصعب أمام ضيفه أستون فيلا «الثالث» باكتساحه 4-1 الثلاثاء في الجولة التاسعة عشرة من الدوري، منهيًا العام في الصدارة بفارق 5 نقاط أمام مانشستر سيتي.

وابتعد فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في الصدارة بفارق 5 نقاط عن سيتي الثاني الذي يستقبل العام الجديد الخميس في ضيافة سندرلاند.

في المقابل، تجمد رصيد فيلا الحالم بلقبه الأول منذ 1981، عند 39 نقطة في المركز الثالث بفارق 6 نقاط عن أرسنال بعد توقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند 11 مباراة في كافة المسابقات، وهي الأطول له منذ عام 1914.

وكان أرسنال الطرف الأفضل في بداية اللقاء لكن من دون خطورة فعلية باستثناء محاولتين رأسيتين للسويدي فيكتور يوكيريس فوق العارضة بقليل وتسديدة بعيدة للبلجيكي لياندرو تروسار صدها الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيس 21، فيما اعتمد فيلا على الهجمات المرتدة التي أقلقت دفاع المدفعجية وحارسهم الإسباني دافيد رايا.

وبقي التعادل السلبي سيّد الموقف حتى نهاية الشوط الأول، قبل أن يضرب أرسنال في بداية الثاني بهدفين سريعين، الأول برأسية للبرازيلي جابريال بعد ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا 48، والثاني عبر الإسباني مارتين سوبيميندي بعد تمريرة بينية في العمق من النروجي مارتن أوديجارد 52.

ووجّه «المدفعجية» الضربة القاضية لضيوفهم بهدف ثالث رائع لتروسار بتسديدة من مشارف المنطقة 69، قبل أن يضيف البرازيلي العائد من الإصابة جابريال جيزوس الرابع بعد ثوانٍ معدودة على دخوله بتسديدة رائعة من خارج المنطقة 78، ليقلص فيلا الفارق متأخرًا جدًا عبر نجمه أولي واتكينز بعد مجهود مميز للهولندي دونييل مالين «4+90».