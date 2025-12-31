أكبر ظهور عربي في ثمن نهائي إفريقيا

تُسجّل نسخة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، الجارية حاليًا في المغرب، الظهور الأكبر للمنتخبات العربية في دور الـ 16 للمسابقة القارية، بواقع 5 أسماء.

وظهر دور الـ 16 في أمم إفريقيا إلى النور للمرة الأولى عام 2019 بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24.

ونصت لائحة البطولة على توزيع الفرق الـ 24 المشاركة على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، ليصبح عدد المتأهلين للأدوار الإقصائية 16 منتخبًا.

وكان المنتخب المصري، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، أول المنتخبات العربية التي حجزت مقاعدها في دور الـ 16، وتلاه نظراؤه الجزائر والمغرب والسودان وتونس، فيما عجزت جزر القمر عن اللحاق بالركب في استثناء وحيد.