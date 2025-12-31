تحديد نصف مواجهات ثمن نهائي إفريقيا.. والبقية انتظار

تحدَّد نصف مواجهات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية «المغرب 2025»، فيما تكتمل أطراف بقية المباريات بعد نهاية منافسات مرحلة المجموعات.

وتبدأ مباريات دور الـ 16 في 3 يناير المقبل بمواجهة بين المنتخب المالي الأول لكرة القدم، وصيف المجموعة الأولى، مع نظيره التونسي، وصيف المجموعة الثالثة.

وخلال اليوم ذاته تُلعب مباراة أخرى يتواجه فيها المنتخب السنغالي، متصدر المجموعة الرابعة، مع ثالث المجموعة الخامسة الذي لم يتحدد بعد.

وفي اليوم التالي «4 يناير»، يلتقي المنتخب المغربي، متصدر المجموعة الأولى، نظيره التنزاني، ثالث المجموعة الثالثة.

بدوره يتقابل المنتخب الجنوب إفريقي، وصيف المجموعة الثانية، مع شاغل الموقع ذاته في المجموعة السادسة.

وفي 5 يناير، يلتقي المنتخب المصري، متصدر المجموعة الثانية، بنين، ثالث المجموعة الرابعة.

كما يلعب خلال اليوم ذاته المنتخب النيجيري، متصدر المجموعة الثالثة، مع ثالث المجموعة السادسة.

ويشهد اليوم التالي المباراة الوحيدة في ثمن النهائي التي لم يتحدد طرفاها بعد، وتجمع بين متصدر المجموعة السادسة ووصيف الخامسة.

وفيه أيضًا يتواجه المنتخب الجزائري، متصدر المجموعة الخامسة، مع الكونغو الديمقراطية، وصيف المجموعة الرابعة.

وانتهت منافسات المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فيما يسدل الستار على المرحلة، مساء الأربعاء، بمباريات الجولة الأخيرة من المجموعتين الخامسة والسادسة.

ولن تُحدِّد المباريات المتبقية أسماء متأهلة جديدة، لكنها ستحدد فقط ترتيب بعض المنتخبات.

ويتواجه في مباراتي الجولة الأخيرة من المجموعة الخامسة منتخبا غينيا الاستوائية والجزائر، والسودان مع بوركينا فاسو.

أما مباراتا الجولة الختامية من المجموعة السادسة فيتواجه فيها المنتخب الجابوني مع نظيره الإيفواري، وموزمبيق مع الكاميرون.

وتأكد صعود الجزائر متصدرة مجموعتها، فيما لا تزال هناك إمكانية لتبادل بوركينا فاسو الثانية والسودان الثالثة موقعيهما.

وعلى العكس، لم تحسم صدارة المجموعة السادسة التي تأكد عبور كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق منها.