الهلال يختبر تحدي الخلود

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضيفًا على نظيره الخلود، عند الـ 08:30 مساء الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

ويسعى الأزرق العاصمي، إلى اختبار قدرة مضيفه، سعيًا منه إلى مواصلة الضغط على صاحب الصدارة، وتحقيق النقاط الثلاث، لتقليص الفوارق النقطية قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في 12 يناير المقبل، في حين يدرك أصحاب الضيافة أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الهلال المدجج بالنجوم أمر جيد.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في مواجهتين الموسم الماضي، ذهبت نتيجتهما جميعًا لمصلحة الأزرق 5ـ1 و4ـ2، ويعد البرازيلي مالكوم فيليبي جناح الهلال هداف مواجهات الطرفين بواقع ثلاثة أهداف.

ويسعى الإنجليزي ديس باكنجهام، مدرب فريق الخلود، إلى إغلاق مناطقه الخلفية، واللعب بحذر، في ظل قوة عناصر منافسه، الذي سيعمد مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي إلى فرض أسلوبه حتى يتحقق هدفه بالعودة إلى الرياض بالثلاث نقاط.

ويحتل الخلود المرتبة الـ13 في قائمة الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في 7، فيما يملك الهلال 26 نقطة في المرتبة الثالثة بواقع 8 انتصارات وتعادلين دون خسارة.