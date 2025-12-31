ليبرون يتلقى خسارة ثقيلة في ذكرى ميلاده الـ41

قاد كايد كانينجهام فريقه ديترويت بيستونز الأمريكي الأول لكرة السلة إلى انتصار مهم بتسجيله 27 نقطة وإفساد احتفال أسطورة اللعبة ليبرون جيمس بذكرى يوم ميلاده الـ41، بالفوز على لوس أنجليس ليكرز 128ـ106، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA».

وانطلقت المباراة الأخيرة لليكرز على أرضه هذا العام في أجواء احتفالية داخل قاعة «كريبتو دوت كوم أرينا»، حيث كان الجمهور يأمل في تكريم جيمس، بطل الدوري أربع مرات، بمناسبة يوم ميلاده.

لكن ليكرز الذي افتقد المصابين أوستن ريفز وجيب فنسنت، ظل طوال اللقاء في مطاردة بيستونز الذي تقدم معظم فترات المباراة.

وكاد أصحاب الأرض يعودون إلى أجواء المنافسة بعدما عادلوا النتيجة 79ـ79 منتصف الربع الثالث، لكن ذلك كان إشارة لانطلاقة هجومية قوية من ديترويت، الذي تفوق على ليكرز 49ـ27 في ما تبقى من اللقاء ليحسم الفوز بسهولة.

واصطدمت محاولات ليكرز لبناء أي زخم هجومي بسلسلة من الأخطاء، إذ سجل بيستونز 30 نقطة من أصل 20 خسارة للكرة من جانب ليكرز.

وقال مدرب ليكرز جيه جيه ريديك بعد المواجهة : «فقدان الكرة والنقاط من الهجمات المرتدة قتلتنا الليلة»، مضيفًا أن الإصابات أعاقت محاولاته لتشكيل فريق تنافسي.

وأضاف: «حاولنا فعلًا اللعب بالطريقة الصحيحة كل ليلة، لكن تغيّر التشكيلات والمداورة بين اللاعبين كانت تحديًا للجميع. بناء هوية للفريق أمر صعب».

من جانبه، أشاد جيمس بأداء كانينجهام وفريق بيستونز وقال «كايد يلعب كما يُنتظر من اختيار أول في الدرافت وكلاعب أساسي في فريق قوي. يجب أن نعطيهم الكثير من التقدير، إنهم فريق سريع وناري».

وتابع ليبرون أفضل لاعب في الدوري أربع مرات : «لم نلعب بفريق مكتمل طوال الموسم، نفتقد لاعبين مهمين جدًا، ومن الصعب إيجاد إيقاع على أرض الملعب. لكن الفريق الأفضل الليلة هو من فاز».

ورفع بيستونز رصيدهم إلى 25ـ8 ليعززوا صدارتهم للمنطقة الشرقية، فيما تراجع ليكرز إلى المركز الخامس في الغربية «11ـ 20».

وكان كانينجهام واحدًا من خمسة لاعبين في ديترويت سجلوا أرقامًا مزدوجة، وأضاف ماركوس ساسر 19 نقطة من مقاعد البدلاء.

أما جيمس فاكتفى بـ17 نقطة، فيما كان لوكا دونتشيتش أبرز أسلحة ليكرز الهجومية بتسجيله 30 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة وخمس متابعات.