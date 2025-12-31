أمم إفريقيا.. ماني يتخطى دروجبا ويعادل إنجاز توريه

السنغالي الدولي ساديو ماني، مهاجم منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الأكثر تأثيرًا في الجوانب الهجومية في تاريخ كأس أمم إفريقيا منذ عام 2006، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإيفوارية ديدييه دروجبا.

ونجح مهاجم النصر «33 عامًا» في تعزيز مكانته التاريخية خلال فوز السنغال على بنين بثلاثة أهداف دون رد، الثلاثاء، في ختام دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، حيث قدم تمريرة حاسمة رفعت إجمالي مساهماته التهديفية إلى 17 مساهمة «سجل 10 أهداف وصنع 7 أهداف».

وهذا الإنجاز جعل ماني ينفرد بالصدارة متخطيًا دروجبا الذي توقف رصيده عند 16 مساهمة «11 هدفًا و5 تمريرات حاسمة»، كما تساوى ماني مع النجم الإيفواري السابق يايا توريه كأكثر من قدم تمريرات حاسمة في البطولة خلال العقدين الأخيرين برصيد 7 تمريرات.

وسلطت منصة «ستاتس فوت» الفرنسية الضوء على استمرارية ماني وتألقه في النسخ المتتالية، بدءًا من مساهمته في تحقيق لقب 2021 وصولًا إلى النسخة الجارية.

وخلال مسيرته مع منتخب بلاده لعب نجم ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني السابق 120 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 51 هدفًا وقدم 26 تمريرة حاسمة.