عبد الكريم وبرشلونة.. الأهلي المصري يطلب 4 ملايين

أكدت إدارة الكرة في النادي الأهلي المصري أنها لا تتعنت في انتقال حمزة عبد الكريم لاعب فريق الشباب في النادي إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي، الأربعاء: «إن الأزمة تتلخص في نقطة مهمة وهي رغبة برشلونة في استعارة لاعب الوسط الهجومي «17 عامًا» لمدة 6 أشهر مجانًا مع إلزامية الشراء مقابل مبلغ مالي لم يصل إلى مليون و800 ألف يورو».

وأضاف المصدر: «الأهلي طلب مبلغًا قليلًا لاستعارة اللاعب بجانب 4 ملايين يورو حال الشراء وامتيازات مستقبلية تتمثل في مبلغ حال تصعيده للفريق الأول ببرشلونة ونسبة إعادة البيع».

وأوضح: «الأهلي يدرك ويراعي مستقبل اللاعب وأنها فرصة ولكنه ليس من المنطق أن نوافق على عرض يتضمن إعارة مجانية ومبلغ بسيط للشراء النهائي».

مشددًا المصدر على أنه متفائل بإمكانية تطور المفاوضات في الساعات المقبلة وحسم انتقال اللاعب إلى برشلونة.

وتم تصعيد عبد الكريم الذي حصد اهتمام برشلونة الإسباني للاستفادة من خدماته في فترة الانتقالات الشتوية بحسب تقارير صحافية إلى صفوف الفريق الأول في الأهلي مطلع الموسم الجاري من فريق الشباب ولعب 5 مباريات لم ينجح خلالها في المساهمة بأي هدف.