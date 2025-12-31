إنزاجي يستغني عن القحطاني

قرر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الاستغناء عن خدمات محمد القحطاني لاعب خط الهجوم، بحسب ما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر، قدم إنزاجي تقريره الفني إلى إدارة الفريق والذي أبدى من خلاله عدم حاجته لخدمات القحطاني «23 عامًا» في الفترة المقبلة.

وتنتظر إدارة الهلال بحسب المصادر خلال الفترة المقبلة وصول العرض المناسب إلى اللاعب الذي يلقى اهتمامًا من عدة أندية تحتل مراتب الوسط في دوري روشن السعودي.

وبدأ القحطاني مسيرته مع الهلال موسم 2021 ـ 2022 بعد تصعيده من فريق تحت 23 عامًا.

وخلال مشاركته مع الأزرق العاصمي لعب 57 مباراة في مختلف المسابقات نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

أما في الموسم الجاري فقد لعب القحطاني تحت قيادة إنزاجي 6 مباريات جميعها كانت على دكة البدلاء بمجموع 47 دقيقة فقط.

وتوج القحطاني خلال تمثيله الهلال بـ7 ألقاب هي الدوري السعودي مرتين، ومثلهما كأس الملك، وكأس السوبر، ولقب دوري أبطال آسيا.