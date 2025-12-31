الجزائر.. العلامة الكاملة طريق اللقب الإفريقي

يسعى منتخب الجزائر الأول لكرة القدم حصد العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يواجه خصمه منتخب غينيا الاستوائية، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول.

وجمع المنتخب الجزائري 6 نقاط في أول مباراتين، بعد تحقيق الفوز على السودان بثلاثية في الجولة الأولى، ثم الفوز على بوركينا فاسو في الجولة الثانية بهدف، ليؤكد صدارته لمجموعته في المركز الأول قبل مباراة الجولة الثالثة والأخيرة ضد غينيا الاستوائية.

ويشارك الفريق الجزائري في بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة 21 في تاريخه، إذ سبق أن حضر في 20 نسخة سابقة، وحقق اللقب مرتين كأفضل نتيجة له، خلال عامي 1990 و2019.

وخلال مشاركته الأولى عام 1968، فاز منتخب الجزائر في مباراة وخسر مباراتين في الدور الأول، ليفشل في تحقيق العلامة الكاملة ويغادر من المجموعات، لتتوالى بعدها مشاركات محاربي الصحراء في الكان.

وحقق منتخب الجزائر العلامة الكاملة في الدور الأول للمرة الأولى في تاريخه، خلال مشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا 1990، التي جرت على أرضه وبين جماهيره، ليواصل مشواره ويحقق اللقب القاري في النهاية.

وفازت الجزائر على نيجيريا بنتيجة 5ـ1 في الجولة الأولى حينها، ثم فازت على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3ـ0 في الجولة الثانية، وبعدها انتصر منتخب الجزائر على منتخب مصر بنتيجة 2ـ0 في الجولة الثالثة، ليحقق العلامة الكاملة في الدور الأول، ويواصل مسيرته ليفوز على السنغال بنتيجة 2ـ1 في نصف النهائي، ثم على نيجيريا في النهائي بهدف دون رد.

وعاد منتخب الجزائر ليحقق العلامة الكاملة في مرحلة المجموعات عام 2019 في مصر، حين تصدر مجموعته برصيد 9 نقاط، من خلال الفوز على كينيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم الانتصار على السنغال بهدف نظيف في الجولة الثانية، وبعدها الفوز على تنزانيا بثلاثية في ختام الدور الأول.

وأكمل الفريق مشواره في نسخة 2019 بعد حصد العلامة الكاملة في الدور الأول، ليفوز على غينيا بثلاثية في دور الـ16، ثم على كوت ديفوار بركلات الترجيح في ربع النهائي، وبعدها على نيجيريا بنتيجة 2ـ1 في نصف النهائي، حتى تحقيق اللقب بالانتصار في النهائي على السنغال بهدف.

يذكر أنَّ منتخب الجزائر لم يحقق الفوز أبدًا في جميع مباريات المجموعات خلال الـ18 نسخة التي شارك فيها، ليكتفي بالعلامة الكاملة في نسختي 1990 و2019، إذ أكمل مشواره حينها ليتوج باللقب في النسختين.