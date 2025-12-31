إيمري: البرد منعني من مصافحة أرتيتا

أوضح الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنَّ عدم مصافحته مواطنه ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، كان بسبب «البرد» في ملعب الإمارات، عقب خسارة فريقه الثقيلة أمام متصدر الدوري الإنجليزي 1ـ4، الثلاثاء.

وعند صافرة النهاية، تبادل أرتيتا، الذي خلف إيمري في تدريب أرسنال، عناقًا سريعًا مع طاقمه الفني قبل أن يتجه نحو مقاعد البدلاء لتحية مواطنه، لكن إيمري كان قد غادر بالفعل إلى النفق بعد مصافحة توماس كيرك، الحكم الرابع.

وقال إيمري عند سؤاله عن الواقعة: «الأمر بسيط. يمكنكم المشاهدة. بعد انتهاء المباراة، روتيني دائمًا سريع، أصافح وأذهب مع مدربيّ ولاعبيّ إلى غرفة الملابس».

وأضاف: «كنت أنتظر، كنت أنتظر. كان أرتيتا سعيدًا، بالطبع كان سعيدًا. كان مع مدربيه. وقررت الدخول. لكن بالنسبة لي لا مشكلة».

وقال لاحقًا لشبكة سكاي سبورتس: «دائمًا روتيني هو الذهاب إلى مدرب الخصم، المصافحة والدخول. إذا لم يتبع هو نفس القاعدة، لا يمكنني الانتظار.. كان الجو باردًا».

من جانبه، قلّل أرتيتا من أهمية الحادثة قائلًا: «رأيتم ذلك، لكن لا بأس، كل شيء جيد. هذا جزء من اللعبة وليس أمرًا غير معتاد».

وجعلت نتيجة الثلاثاء في شمال لندن «المدفعجية» يتقدمون بخمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبست عن فيلا الثالث، موجّهين ضربة لآمال الأخير في تحقيق أول لقب إنجليزي منذ عام 1981.

وكانت هذه الخسارة نهاية قاسية لسلسلة انتصارات قياسية لأستون فيلا بلغت 11 مباراة متتالية.