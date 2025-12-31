آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
انفوجرافيك
الجزائر.. تحدي العلامة الكاملة
2025.12.31 | 04:22 pm
الأكثر قراءة
1
دائرة التحكيم تتفق على صعوبة حالة «العقيدي ـ ناري»
2
أولى صفقات الشتاء.. الأهلي يتفق مع بطل أمريكا الجنوبية
3
يايسله: إيبانيز لا يستحق الطرد.. ولا تنتظروا المفاجآت أمام النصر
4
الخلود يطلب كايو الهلال
5
الشهري: ضربنا النصر.. وخطفنا نقطة من فم الأسد
6
«الدون» يختم العام بـ 41 هدفا
7
إنزاجي يستغني عن القحطاني
8
ريشة: الحنفوش أخطأ بالتراجع عن طرد الناصر
Previous
Next
اخترنا لكم
أمم إفريقيا.. ماني يتخطى دروجبا ويعادل إنجاز توريه
وسط ركود سوق سيارات 2025.. الأكسنت الأكثر مبيعا.. و«الهلي» يدخل القائمة
بهدفي النصر.. فينالدوم يتخطى إسهامات السليتي
«الدون» يختم العام بـ 41 هدفا
إيبانيز يهز الفيحاء بالرأسية الثامنة
×
الكرة السعودية
2025-12-31 15:53:55
«Gazzetta dello Sport» الإيطالية: الإنتر يراقب كانسيلو
الكرة السعودية
2025-12-31 15:40:53
إنزاجي يستغني عن القحطاني
الكرة السعودية
2025-12-31 13:24:29
الهلال يختبر تحدي الخلود
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2025-12-17 20:11:20
المنتخب يستعد
الكرة السعودية
2025-12-17 19:52:14
قبل مواجهة الإمارات.. غياب كنو والهوساوي
قصص رياضية
2025-12-17 16:13:34
في أعوام إخفاقات الأخضر خلال عهد المسحل.. ماذا قدمت منتخبات خليجية وعربية؟
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-30 23:57:07
الشهري: ضربنا النصر.. وخطفنا نقطة من فم الأسد
الكرة السعودية
2025-12-30 22:42:03
بهدفي النصر.. فينالدوم يتخطى إسهامات السليتي
الكرة السعودية
2025-12-30 22:38:02
«الدون» يختم العام بـ 41 هدفا
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-31 18:21:21
أمام نيوم.. كونسيساو يجري تغييرين
الكرة السعودية
2025-12-31 13:39:41
نيوم والاتحاد.. لقاء فض الشراكة
الكرة السعودية
2025-12-30 16:09:02
الاتحاد.. عوار يدخل مرحلة الجري
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-30 23:39:08
ريشة: الحنفوش أخطأ بالتراجع عن طرد الناصر
الكرة السعودية
2025-12-30 23:29:47
النصر والاتفاق يتعادلان بالنتيجة المفضلة
الكرة السعودية
2025-12-30 23:13:00
جيسوس: الاتفاق أفضل مباريات النصر.. ولم نستثمر الفرص
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2025-12-30 22:09:28
يايسله: إيبانيز لا يستحق الطرد.. ولا تنتظروا المفاجآت أمام النصر
الكرة السعودية
2025-12-30 22:07:51
أولى صفقات الشتاء.. الأهلي يتفق مع بطل أمريكا الجنوبية
الكرة السعودية
2025-12-30 20:48:47
بثنائية الفيحاء.. الأهلي يجدد رقم الفتح
Previous
Next
×
منوعات
2025-12-30 19:31:05
«موسم الرياض» يكسر حاجز 11 مليون زائر
منوعات
2025-12-27 22:15:10
«موسم الرياض» احتضن 4 نزالات.. إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي
منوعات
2025-12-26 21:10:14
«ليلة الساموراي».. المقاتلون يقيسون الأوزان
Previous
Next
×
ESports
2025-12-26 14:00:18
الألعاب تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي
ESports
2025-12-17 16:05:47
«القدية» ترعى تحدي ESL السعودي
ESports
2025-12-12 16:17:01
«Expedition 33» تفوز بلعبة العام
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث