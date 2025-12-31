يايسله: «الكلاسيكو» لن يكون أمام جيسوس

أكد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أنهم سيقدمون كل ما في وسعهم من أجل تحقيق الفوز أمام النصر في المواجهة التي تجمع الفريقين عند الـ 08:30 مساء الجمعة المقبل على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في القاعة الرئيسة بمقر النادي، الأربعاء: «نؤكد أننا سنقدم كل ما بوسعنا في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز وكسب النقاط الثلاث».

وأضاف: «مواجهة النصر لن تكون بين البرتغالي جورجي جيسوس وماتياس يايسله، بل ستجمع فريقين كبيرين».

وعن النقص الذي سيواجهه في هذه المباراة قال: «نعم نواجه غيابات مؤثرة في قائمة الفريق، ليس البرازيلي روجير إيبانيز فقط، لكن سنعمل على تجهيز البدلاء قبل هذه المباراة».

وأبدى يايسله ثقته بدعم جماهيره في هذه المباراة وقال:«حقيقة لا أعرف حجم الإقبال الجماهيري على تذاكر المواجهة، لكن أثق في جماهير الأهلي، وأعتقد أنها ستكون مؤثرة طوال المباراة».

ويفتقد الأهلي لخدمات الثلاثي الجزائري رياض محرز والسنغالي إدوارد ميندي والإيفواري فرانك كيسيه، لارتباطهم بمنتخبات بلدانهم في بطولة أمم إفريقيا، إضافة إلى إيبانيز الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة الفيحاء والتي كسبها الأخضر 2ـ0.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة في قائمة دوري «روشن» برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 4 وخسارة وحيدة.